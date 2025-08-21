Минюст ФРГ заявил о необходимости полного расследования дела «Северных потоков»

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг заявила о необходимости полного расследования подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», в том числе в уголовном порядке.
«Взрыв на трубопроводах должен быть расследован, в том числе в уголовном порядке. Поэтому хорошо, что мы продвигаемся вперед в этом процессе», — сказала Хубиг, ее слова приводятся на странице министерства в X. Задержание украинца, причастного к подрывам газопроводов, она назвала успехом Генпрокуратуры ФРГ.
Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Италии был задержан гражданин Украины Сергей К. по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В ведомстве утверждали, что мужчина «входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года». В то же время в прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства. Судно было арендовано у германской компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность.
26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках «Северного потока» и так и не введенного в эксплуатацию «Северного потока — 2». Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв «Северных потоков» был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.