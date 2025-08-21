Минюст ФРГ заявил о необходимости полного расследования дела «Северных потоков»

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Италии был задержан гражданин Украины Сергей К. по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В ведомстве утверждали, что мужчина «входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года». В то же время в прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства. Судно было арендовано у германской компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность.