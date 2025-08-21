Ричмонд
В Барановичах пенсионерка «одолжила» незнакомой женщине Br14 тыс

В оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД поступило сообщение от сотрудника службы безопасности главного отделения банка г. Минска.

Он сообщил о подозрительных финансовых передвижениях на счетах горожанки. Об этом информирует УВД Брестского облисполкома.

Жительница Барановичей, согласно материалам дела, оформила в банке кредит на Br14 тыс., чтобы осуществить ремонт квартиры. На следующий день в мессенджере женщине поступил звонок от неизвестной. Собеседницы разговорились, и звонившая во время разговора сказала, что нуждается в большой сумме денежных средств, попросила одолжить. Пенсионерка согласилась и отправила средства на указанные реквизиты карты. С карты часть денег была переведена в криптовалюту, а Br10 тыс. остались в сохранности.

Правоохранители смогли установить, кому принадлежит телефонный номер. Оказалось, что владелица — гражданка, номером которой воспользовались мошенники. Ей позвонили работники банка и сообщили о странных денежных манипуляциях на ее счетах. По этой причине женщина обратилась в Минский РУВД.

Как позднее удалось установить, с ней незадолго до этого общались телефонные мошенники. Он принудили женщину сообщить необходимые коды, после чего смогли использовать ее телефон посредством удаленного доступа. Аферисты воспользовались такой возможностью, чтобы связаться с другими жертвами и открыть на имя владелицы номера телефона банковский счет для совершения финансовых операций. Возбуждено уголовное дело.