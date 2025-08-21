В Барановичах пенсионерка «одолжила» незнакомой женщине Br14 тыс

Жительница Барановичей, согласно материалам дела, оформила в банке кредит на Br14 тыс., чтобы осуществить ремонт квартиры. На следующий день в мессенджере женщине поступил звонок от неизвестной. Собеседницы разговорились, и звонившая во время разговора сказала, что нуждается в большой сумме денежных средств, попросила одолжить. Пенсионерка согласилась и отправила средства на указанные реквизиты карты. С карты часть денег была переведена в криптовалюту, а Br10 тыс. остались в сохранности.