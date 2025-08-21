Ричмонд
Дрон сбросил краску на торгпредство России в Швеции в третий раз за лето

Торговое представительство России в Швеции подверглось нападению с использованием дрона. БПЛА сбросил на территорию пакет с краской, сообщила пресс-служба российского посольства.

Источник: AP 2024

В сообщении подчеркивается, что аналогичные атаки уже происходили 17 июня и 5 июля этого года. В посольстве отметили, что «вызывает возмущение» пренебрежительное отношение недоброжелателей «к дипломатическому иммунитету российских учреждений» и «собственному шведскому законодательству».

Дипломаты призвали шведские власти найти инициаторов и исполнителей данных акций и привлечь их к ответственности. Бездействие властей — это политическая позиция страны, говорится в заявлении.

