Дрон сбросил краску на торгпредство России в Швеции в третий раз за лето

В сообщении подчеркивается, что аналогичные атаки уже происходили 17 июня и 5 июля этого года. В посольстве отметили, что «вызывает возмущение» пренебрежительное отношение недоброжелателей «к дипломатическому иммунитету российских учреждений» и «собственному шведскому законодательству».
Дипломаты призвали шведские власти найти инициаторов и исполнителей данных акций и привлечь их к ответственности. Бездействие властей — это политическая позиция страны, говорится в заявлении.
