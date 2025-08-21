В Калининградской области взорвали бомбу времён войны

В Калининградской области сотрудники обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона в четверг, 21 августа.
«Опасную находку времен ВОВ обнаружили при работах по разминированию в лесном массиве Балтийского городского округа. В уничтожении боеприпаса ФАБ-50 участвовали специалисты поисково-спасательного отряда и Невского спасательного центра», — говорится в сообщении.
С начала года на территории региона ликвидировали 48 авиабомб.
В мае сообщалось, что в Калининградской области нашли четыре авиабомбы времён Великой Отечественной войны.