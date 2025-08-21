Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тонны меди украли с территории новосибирского завода

Украденный цветмет оценили в сумму больше 4 млн рублей.

Руководитель одного из подразделений новосибирского электровозоремонтного завода украл больше шести тонн цветного металла. Помогал ему в этом охранник — сотрудник ЧОПа. И предположительно еще один человек.

«По версии следствия в прошлом году, руководитель и охранник, сговорившись с третьим лицом, украли складированные на территории электровозоремонтного завода производственные отходы — лом цветного металла (медь) весом свыше шести тонн и стоимостью больше четырех миллионов рублей», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На начальника и охранника завели уголовное дело по статье «Кража». Материалы дела направлены на рассмотрение в Первомайский районный суд.