Тонны меди украли с территории новосибирского завода

Руководитель одного из подразделений новосибирского электровозоремонтного завода украл больше шести тонн цветного металла. Помогал ему в этом охранник — сотрудник ЧОПа. И предположительно еще один человек.
«По версии следствия в прошлом году, руководитель и охранник, сговорившись с третьим лицом, украли складированные на территории электровозоремонтного завода производственные отходы — лом цветного металла (медь) весом свыше шести тонн и стоимостью больше четырех миллионов рублей», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
На начальника и охранника завели уголовное дело по статье «Кража». Материалы дела направлены на рассмотрение в Первомайский районный суд.