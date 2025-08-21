Подмосковные школьники совершили поджог на железной дороге по заданию из Украины

Восьмиклассники подожгли шкаф обогрева стрелок и повредили трансформаторную подстанцию. Их причастность к диверсии доказана показаниями свидетелей, а также видеозаписями, которые подростки, как выяснилось, снимали на свои телефоны для отчета перед кураторами.