Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подмосковные школьники совершили поджог на железной дороге по заданию из Украины

Трое подмосковных школьников обвиняются в поджоге железнодорожного оборудования, совершенном по заданию из Украины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Трое школьников из подмосковного Подольска подожгли оборудование на железной дороге по заданию украинских спецслужб, получив за это 350 долларов. Подросткам предъявлены обвинения в террористическом акте, сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Восьмиклассники подожгли шкаф обогрева стрелок и повредили трансформаторную подстанцию. Их причастность к диверсии доказана показаниями свидетелей, а также видеозаписями, которые подростки, как выяснилось, снимали на свои телефоны для отчета перед кураторами.

Подростков обвиняют в террористическом акте, однако их адвокаты добиваются переквалификации обвинения на более мягкую статью. Защита утверждает, что в силу возраста школьники не понимали всей серьезности своих поступков и не собирались нарушать работу государственных органов.