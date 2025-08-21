Подмосковные школьники совершили поджог на железной дороге по заданию из Украины

Трое школьников из подмосковного Подольска подожгли оборудование на железной дороге по заданию украинских спецслужб, получив за это 350 долларов. Подросткам предъявлены обвинения в террористическом акте, сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.
Восьмиклассники подожгли шкаф обогрева стрелок и повредили трансформаторную подстанцию. Их причастность к диверсии доказана показаниями свидетелей, а также видеозаписями, которые подростки, как выяснилось, снимали на свои телефоны для отчета перед кураторами.
Подростков обвиняют в террористическом акте, однако их адвокаты добиваются переквалификации обвинения на более мягкую статью. Защита утверждает, что в силу возраста школьники не понимали всей серьезности своих поступков и не собирались нарушать работу государственных органов.