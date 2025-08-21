Ричмонд
В Челябинской области арестовали обвиняемого в убийстве жены

В Миассе Челябинской области арестовали мужчину по обвинению в убийстве жены.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Мужчину из Миасса, обвиняемого в убийстве своей жены, суд заключил под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Челябинского управления СК РФ.

«Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве супруги, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 октября 2025 года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 18 августа подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей супругой в ходе которого произвел выстрел из ружья ей в грудь, в результате чего женщина погибла на месте.

Подозреваемый попытался скрыться, но был оперативно задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», расследование продолжается.