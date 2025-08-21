В одном из районов Башкирии ввели карантин по бешенству

В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение его посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и людей, проживающих или временно пребывающих на данной территории. Запрещены также ввоз и вывоз животных, за исключением вакцинированных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.