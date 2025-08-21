Из-за ливня затопило посёлок Хужир на Ольхоне

Ранее агентство сообщало, что на Ольхоне в Иркутской области размыло участки гравийной дороги до паромной переправы. Непростая дорожная ситуация сложилась в результате ливней. По словам очевидцев, машины вязнут в грязи на проезжей части. Автомобилисты, в особенности на легковых машинах, с трудом преодолевают путь.