Из-за ливня затопило посёлок Хужир на Ольхоне

На Ольхоне в Иркутской области из-за ливня 21 августа затопило центральную улицу посёлка Хужир. Лесные дороги на острове тоже размыло, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу «Заповедного Прибайкалья».
Из-за большого количества выпавших осадков дирекцией национального парка было принято решение закрыть на острове туристический маршрут до улучшения погодных и дорожных условий.
Ранее агентство сообщало, что на Ольхоне в Иркутской области размыло участки гравийной дороги до паромной переправы. Непростая дорожная ситуация сложилась в результате ливней. По словам очевидцев, машины вязнут в грязи на проезжей части. Автомобилисты, в особенности на легковых машинах, с трудом преодолевают путь.