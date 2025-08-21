Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за ливня затопило посёлок Хужир на Ольхоне

На острове также размыло лесные дороги.

Источник: IrkutskMedia.ru

На Ольхоне в Иркутской области из-за ливня 21 августа затопило центральную улицу посёлка Хужир. Лесные дороги на острове тоже размыло, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу «Заповедного Прибайкалья».

Из-за большого количества выпавших осадков дирекцией национального парка было принято решение закрыть на острове туристический маршрут до улучшения погодных и дорожных условий.

Ранее агентство сообщало, что на Ольхоне в Иркутской области размыло участки гравийной дороги до паромной переправы. Непростая дорожная ситуация сложилась в результате ливней. По словам очевидцев, машины вязнут в грязи на проезжей части. Автомобилисты, в особенности на легковых машинах, с трудом преодолевают путь.