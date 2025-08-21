В Башкирии возбудили дело о мошенничестве с питанием в школьных лагерях

Как рассказали в прокуратуре РБ, 13 школ города заключили договор с ООО «Общепит» на поставку горячих обедов для детских лагерей в мае и июне текущего года. Несмотря на то, что в праздничные и выходные дни учреждения образования не работали, поставщик предоставил акты доставки продуктов на весь срок.