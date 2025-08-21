В Башкирии возбудили дело о мошенничестве с питанием в школьных лагерях

В Бирске возбудили уголовное дело о мошенничестве при организации питания в школьных лагерях.
Как рассказали в прокуратуре РБ, 13 школ города заключили договор с ООО «Общепит» на поставку горячих обедов для детских лагерей в мае и июне текущего года. Несмотря на то, что в праздничные и выходные дни учреждения образования не работали, поставщик предоставил акты доставки продуктов на весь срок.
По указке неизвестного лица из мэрии директора школ акты подписали. В итоге организация незаконно получила свыше 770 тысяч рублей за услуги, которые не были оказаны.
Как уточнили в СУ СКР по РБ, директор коммерческой фирмы сейчас задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются возможные соучастники преступления.