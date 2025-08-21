Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии возбудили дело о мошенничестве с питанием в школьных лагерях

В Бирске возбудили уголовное дело о мошенничестве при организации питания в школьных лагерях.

Источник: ГУ МВД

В Бирске возбудили уголовное дело о мошенничестве при организации питания в школьных лагерях.

Как рассказали в прокуратуре РБ, 13 школ города заключили договор с ООО «Общепит» на поставку горячих обедов для детских лагерей в мае и июне текущего года. Несмотря на то, что в праздничные и выходные дни учреждения образования не работали, поставщик предоставил акты доставки продуктов на весь срок.

По указке неизвестного лица из мэрии директора школ акты подписали. В итоге организация незаконно получила свыше 770 тысяч рублей за услуги, которые не были оказаны.

Как уточнили в СУ СКР по РБ, директор коммерческой фирмы сейчас задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются возможные соучастники преступления.