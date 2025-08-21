В Ростове женщину отправили в колонию после подкупа при ограничении свободы

Действия нарушительницы сразу же зафиксировали, а деньги изъяли. Советский районный суд Ростова учел предыдущую судимость женщины, признал ее виновной (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и утвердил для нее 4 года и 3 месяца колонии общего режима. Также был назначен штраф в 300 тысяч рублей. Взятку постановили конфисковать в доход государства. Приговор пока не вступил в силу.