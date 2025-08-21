В Беларуси директор предприятия повторно пойдет под суд за получение взятки от тех же лиц

В Беларуси директор предприятия второй раз попался на крупной взятке. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Гродненской области.
В ведомстве отметили, что прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело по обвинению ранее судимого, в том числе за получение взятки, 63-летнего директора филиала одного из предприятий тяжелой промышленности. Ему было инкриминировано получение взятки в особо крупном размере.
Из материалов дела следует, что фигурант работал в должности директора филиала, который находится в Минске. В период с марта 2022 года по январь 2025 года он принял для себя от ряда действовавших совместно представителей коммерческих структур в качестве взятки не менее 145 000 рублей.
В прокуратуре пояснили, что деньги предоставлялись директору филиала за организацию, а также за обеспечение выбора представляемой обозначенными лицами коммерческой структуры в качестве поставщика в момент проведения процедуры закупки на поставку в адрес филиала оборудования, заключения договора поставки и его реализации, в том числе оплаты поставленного оборудования. Кроме того, за совершение им с использованием служебных полномочий иных действий в интересах взяткодателей в связи с исполнением данного договора.
«Примечательно, что ранее в 2011 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за получение взяток в особо крупном размере от тех же лиц», — акцентировали внимание в прокуратуре.
Фигурант находится под стражей.
