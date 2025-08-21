В Беларуси директор предприятия повторно пойдет под суд за получение взятки от тех же лиц

В прокуратуре пояснили, что деньги предоставлялись директору филиала за организацию, а также за обеспечение выбора представляемой обозначенными лицами коммерческой структуры в качестве поставщика в момент проведения процедуры закупки на поставку в адрес филиала оборудования, заключения договора поставки и его реализации, в том числе оплаты поставленного оборудования. Кроме того, за совершение им с использованием служебных полномочий иных действий в интересах взяткодателей в связи с исполнением данного договора.