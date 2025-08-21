В Нижнем Новгороде арестовали обвиняемого в убийстве двух человек

По версии следствия, 41-летний уроженец Калининграда в ходе ссоры с мужчиной и женщиной нанес им удары ножом в шею, после чего отчленил головы. Затем он вынес из квартиры части тел и спрятал их в гаражном массиве, после чего скрылся. По данным МВД региона, обвиняемый снимал комнату в квартире убитой. Сотрудники полиции обнаружили его в заброшенном строении на улице Генкиной. Ранее мужчина уже был судим за убийство и кражу.