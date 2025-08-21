ГП требует изъять имущество Тимура Иванова

Надзорное ведомство установило, что с 2022 по 2024 год, согласно данным налоговой службы, официальный доход Ивановой составил 668,6 тысячи рублей. Светлана Иванова в 2025 году сменила фамилию на Захарову. А Тимур Иванов после развода стал жить с Марией Китаевой. После проверки имущественного положения последней выяснилось, что с 2001 по 2024 годы она заработала 17,9 миллиона рублей. При этом информация о ее доходах в 2016—2022 годах у ФНС отсутствует, но за 2023 год общая сумма дохода составила 1,7 миллиона рублей.