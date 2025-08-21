Житель Минской области продал автомобиль, а потом украл его

В милицию поступило обращение от минчанина, который заявил о пропаже своего недавно купленного автомобиля. Машину он приобрел у жителя Минской области. Получил при этом сразу только один ключ, второй продавец отдал ему незадолго до того, как произошло похищение. Выяснилось, что таким образом мужчина узнавал, где живет новый владелец автомобиля.