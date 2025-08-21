Житель Минской области продал автомобиль, а потом украл его

В милицию поступило обращение от минчанина, который заявил о пропаже своего недавно купленного автомобиля. Машину он приобрел у жителя Минской области. Получил при этом сразу только один ключ, второй продавец отдал ему незадолго до того, как произошло похищение. Выяснилось, что таким образом мужчина узнавал, где живет новый владелец автомобиля.
Кража произошла ночью. Продавец при помощи третьего (сервисного) ключа открыл машину и направился в Россию. Автомобиль на территории другой страны он передал знакомому для дальнейшей продажи, при этом умолчал о том, что она была украдена. Обвиняемого по возвращении задержали в Беларуси. Возбуждено уголовное дело.