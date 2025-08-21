Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар вдоль Камышового шоссе локализован

Пожарные расчеты не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправочную станцию.

Источник: администрация Севастополя

Пожар вдоль Камышового шоссе в Севастополе локализован на площади 12 гектаров, угрозы дальнейшего распространения огня нет, сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, сейчас осуществляется проливка очагов.

«Движение на Камышовом шоссе будет открыто ориентировочно с 16:30, — отметил он. — Обращаю внимание, что пожарная техника продолжает работать на шоссе, соблюдайте скоростной режим».

Напомним, пожар вдоль Камышового шоссе уничтожил расположенный у трассы ресторан «Гастрономика». Пожарные расчеты не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправочную станцию. Пожару присвоен максимальный четвертый ранг. Его тушению мешал сильный ветер. На месте работала авиация МЧС.