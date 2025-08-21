Пожар вдоль Камышового шоссе локализован

Напомним, пожар вдоль Камышового шоссе уничтожил расположенный у трассы ресторан «Гастрономика». Пожарные расчеты не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправочную станцию. Пожару присвоен максимальный четвертый ранг. Его тушению мешал сильный ветер. На месте работала авиация МЧС.