Пожар вдоль Камышового шоссе локализован

Пожар вдоль Камышового шоссе в Севастополе локализован на площади 12 гектаров, угрозы дальнейшего распространения огня нет, сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, сейчас осуществляется проливка очагов.
«Движение на Камышовом шоссе будет открыто ориентировочно с 16:30, — отметил он. — Обращаю внимание, что пожарная техника продолжает работать на шоссе, соблюдайте скоростной режим».
Напомним, пожар вдоль Камышового шоссе уничтожил расположенный у трассы ресторан «Гастрономика». Пожарные расчеты не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправочную станцию. Пожару присвоен максимальный четвертый ранг. Его тушению мешал сильный ветер. На месте работала авиация МЧС.