Жительница Энгельса попалась на уловки аферистов при бронировании тура

39-летняя женщина нашла объявление в одном из мессенджеров и решила отправиться в путешествие по реке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Энгельса попала в ловушку мошенников, пытаясь забронировать тур для сплава на байдарках. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, 39-летняя женщина нашла объявление в одном из мессенджеров и решила отправиться в путешествие по реке.

— Сначала ей пришло сообщение с просьбой перевести 19 тысяч рублей в качестве оплаты за тур. Женщина выполнила требование, однако сразу после этого от организаторов поступило новое сообщение — на этот раз просили доплатить еще 11 тысяч рублей, — пишут журналисты.

Только тогда у жительницы Энгельса возникли подозрения, и она отказалась переводить дополнительные средства. После этого она обратилась в полицию, следователи завели уголовное дело.

