Жительница Энгельса попалась на уловки аферистов при бронировании тура

— Сначала ей пришло сообщение с просьбой перевести 19 тысяч рублей в качестве оплаты за тур. Женщина выполнила требование, однако сразу после этого от организаторов поступило новое сообщение — на этот раз просили доплатить еще 11 тысяч рублей, — пишут журналисты.