Спасение двух россиян с горного пика в Киргизии попало на видео

На данный момент мужчины госпитализированы. «Мы очень сильно промокли, замерзли и поняли, что не сможем спуститься. Сейчас уже чувствуем себя лучше. Я очень благодарен МЧС, потому что это был вопрос жизни и смерти. Мы бы сами не спустились», ― сообщил скалолаз.