Сообщника киллера, расстрелявшего иностранца средь бела дня в кафе в Кишиневе, экстрадируют в Молдову: Бывший адвокат, обвиняется в пособничестве в организации убийства

В Молдову собираются экстрадировать из Великобритании 58-летнего бывшего адвоката Топера Хассана, подозреваемого в соучастии и организации логистики при покушении в Кишинёве на Иззета Эрена, застреленного посреди дня в секторе Рышкановка — пишет t.me/romania_ru.
Хассан обвиняется в том, что его зять Кемаль Армаган завербовал его для участия в заговоре с целью убийства. Суд заслушал информацию о том, что в июне прошлого года эти два человека якобы посетили Кишинев и забронировали проживание в апартаментах на несколько недель.
«Было приобретено оружие калибра 9 мм, патроны к нему, электрический велосипед, камуфляжная одежда, а также арендован автомобиль», — сказал судья, излагая дело.
Мужчины отслеживали повседневную жизнь Эрена, и после получения информации о том, что 10 июля он находится в кафе, Армаган, как говорят, одел камуфляж, вооружился пистолетом и на электрическом велосипеде отправился к месту назначения:
«Около 11:30 Армаган подошел к Эрену и выстрелил семь раз в его голову и спину, мгновенно убив его», — сказал судья в своем решении об экстрадиции.
Напомним, что около полудня 10 июля 2024 в Кишиневе, на Рышкановке, мужчина, передвигаясь на электросамокате, несколько раз выстрелил в иностранца, который в результате полученных ранений скончался. Мужчина, которого застрелили в центре Кишинева, оказался лидером международной преступной группировки из Великобритании, это был ггражданин Турции, 41-летний Иззет Эрене. Он был лидером банды «Тоттенхэм Тюркс», которая орудовала в Лондоне. Его банда долгое время враждовала с конкурирующей «Хакни Тюркс». Этот спор привел к многочисленным перестрелкам и убийствам с 2009 года в Великобритании и в Турции.
Убийца был задержан во вторник, 11 марта, в регионе Измир. У него были поддельные документы, и он давал противоречивые ответы на вопросы сотрудников полиции, остановивших его на улице, что послужило поводом для более тщательной его проверки сотрудниками правоохранительных органов.
