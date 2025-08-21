Ричмонд
Пожизненный срок для предполагаемого убийцы 8-летней девочки запросили в Ростове

На Дону вынесут приговор подозреваемому в изнасиловании и убийстве второклассницы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прокурор запросил пожизненный срок для подозреваемого в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Об этом перед вынесением приговора сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Процесс про делу проходил в Ростовском областном суде в закрытом режиме. Накануне суд, заслушав прения сторон, реплики и последнее слово подсудимого, удалился в совещательную комнату. Приговор должны озвучить на открытом заседании завтра, 22 августа.

Напомним, весной 2024 года девочка ушла в магазин и пропала. Позже малышку со следами насильственной смерти нашли в лесополосе. По данным следствия, второклассницу, которая шла домой из магазина, заметил водитель эвакуатора. Он пообещал девочке довезти ее до дома, силой посадил в салон своего транспорта и увез. Предварительно, девочка была задушена.

