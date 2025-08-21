Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция ЛНР задержала в Самарской области группу мошенников

В Самарской области у мошенников изъяли 200 банковских карт и 30 телефонов.

На территории Самарской области задержали группы мошенников. Преступники создали кол-центры, через которые иностранцы обманывали россиян, сообщают в пресс-службе МВД по Луганской Народной Республике.

— Мошенники создали группировку и центр, через который проходили звонки от иностранцев. Аферисты из недружественных стран обманывали россиян и крали их сбережения. Сообщники арендовали виртуальные сервисы. Преступный трафик доходил до 4,5 млн звонков в сутки, — отметили в сообщении.

В ходе обысков у задержанных изъяли более 200 банковских и сим-карт, 30 мобильных телефонов, компьютеры и внешние носители информации. Фигуранты дела находятся под стражей.