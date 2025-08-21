Полиция ЛНР задержала в Самарской области группу мошенников

— Мошенники создали группировку и центр, через который проходили звонки от иностранцев. Аферисты из недружественных стран обманывали россиян и крали их сбережения. Сообщники арендовали виртуальные сервисы. Преступный трафик доходил до 4,5 млн звонков в сутки, — отметили в сообщении.