Из Сочи депортировали в Турцию трех особо опасных преступников.
Об этом в своем telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Один из них является лидером одной из крупнейших в Турции криминальных группировок и обвиняется в целом ряде преступлений, в том числе в незаконном обороте наркотиков и оружия, нанесении телесных повреждений и повреждении имущества.
Другой задержанный находился в розыске с февраля этого года по обвинению в убийстве, покушении на убийство и нанесении телесных повреждений. Вместе с подельниками он в стамбульском кафе участвовал в вооруженном нападении на членов другой ОПГ. Один человек был убит, несколько пострадали, среди них были посетители заведении.
Третьего разыскивали за умышленное убийство. Он участвовал в незаконном транзите мигрантов. За плату он перевозил в маленькой лодке 15 иностранцев. После отплытия судно затонуло. Десять человек, включая восемь детей, погибли.
Российские полицейские передали задержанных турецким коллегам в сочинском аэропорту.
Напомним, после 10 сентября с Кубани депортируют всех незаконных мигрантов. В региональном ГУ МВД напомнили, что 10 сентября истекает срок действия указа № 1126 о возможности иностранным гражданам и лицам без гражданства, утратившим право на пребывание в РФ, урегулировать свой статус. Также перестанет действовать указ № 159, по которому могли легализоваться не имеющие вида на жительство и не получившие паспорт граждане Украины.