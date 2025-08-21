Ричмонд
Поиски тел погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов из Перми остановлены

Их спустили на высоту 3200 метров.

Поисковые работы в ущелье Адыл-Су, где погибли два альпиниста из Перми, приостановлены, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

В ведомстве рассказали, что тела погибших обнаружили. Их удалось эвакуировать на высоту 3200 метров. Для дальнейшего собираются использовать вертолёт: транспортировка тел с применением авиации назначена на 22 августа.

Ранее в Пермской школе альпинизма объявили о сборе средств на вертолёт для эвакуации тел погибших товарищей. Дело в том, что использование авиации и поисково-спасательные работы обойдутся в 900 тысяч рублей, а согласование их оплаты пока не достигнуто.

Напомним, пермяки Елена Ситникова и Артём Хохлов погибли 20 августа, сорвавшись со скалы при восхождении на пик Виа-тау.