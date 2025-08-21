Поиски тел погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов из Перми остановлены

Ранее в Пермской школе альпинизма объявили о сборе средств на вертолёт для эвакуации тел погибших товарищей. Дело в том, что использование авиации и поисково-спасательные работы обойдутся в 900 тысяч рублей, а согласование их оплаты пока не достигнуто.