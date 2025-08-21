В воронежских селах восстановили подачу электроэнергии после атаки БПЛА

В населенных пунктах на юге Воронежской области к 15:00 восстановили подачу электроэнергии, сообщили в правительстве области.
Напомним, ряд сел остался без электричества после атаки беспилотников минувшей ночью.
Падение БПЛА также привело пунктах и задержке поездов. Подробности рассказываем в нашем материале.
