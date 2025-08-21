Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воронежских селах восстановили подачу электроэнергии после атаки БПЛА

Электроснабжение вернули к 15:00.

В населенных пунктах на юге Воронежской области к 15:00 восстановили подачу электроэнергии, сообщили в правительстве области.

Напомним, ряд сел остался без электричества после атаки беспилотников минувшей ночью.

Падение БПЛА также привело пунктах и задержке поездов. Подробности рассказываем в нашем материале.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше