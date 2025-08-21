Ричмонд
В Сочи задержали лидера турецкой криминальной группировки и его сообщников

В сочинском аэропорту турецкой полиции передали троих особо опасных преступников, задержанных в результате совместной операции Интерпола, ФСБ и Росгвардии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

В Сочи в результате межведомственной операции Интерпола и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии были задержаны трое особо опасных преступников из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии.

В задержании граждан Турецкой республики, которых разыскивали за особо тяжкие преступления, участвовал краснодарский ОМОН «Зверобой-Юг».

Среди задержанных был лидер крупной турецкой криминальной группировки, которого обвиняют в торговле наркотиками и оружием. Двое других разыскивались за убийства, покушения на убийство и нанесение телесных повреждений.

Всех троих уже передали турецкой полиции в аэропорту Сочи.