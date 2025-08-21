Бастрыкин потребовал доклад об избиении 8-мальчика в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах об избиении восьмилетнего ребенка в Уфе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Инцидент произошел в феврале прошлого года на территории школы. Женщина, находившаяся в учреждении во время занятий, подошла к мальчику, с которым ранее произошел конфликт у ее внука. Она несколько раз ударила ребенка и высказала ему угрозы физической расправы.
В результате мальчик получил ушибы, ему потребовалась медицинская помощь. По информации СК, предыдущие обращения родителей пострадавшего в компетентные органы не принесли результатов, а виновница до настоящего времени не привлечена к ответственности.
Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о промежуточных результатах организованной процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Ход проверки и исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
