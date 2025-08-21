Бастрыкин потребовал доклад об избиении 8-мальчика в Уфе

Инцидент произошел в феврале прошлого года на территории школы. Женщина, находившаяся в учреждении во время занятий, подошла к мальчику, с которым ранее произошел конфликт у ее внука. Она несколько раз ударила ребенка и высказала ему угрозы физической расправы.