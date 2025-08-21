Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад об избиении 8-мальчика в Уфе

Глава СКР поручил доложить об избиении 8-летнего уфимского мальчика.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах об избиении восьмилетнего ребенка в Уфе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Инцидент произошел в феврале прошлого года на территории школы. Женщина, находившаяся в учреждении во время занятий, подошла к мальчику, с которым ранее произошел конфликт у ее внука. Она несколько раз ударила ребенка и высказала ему угрозы физической расправы.

В результате мальчик получил ушибы, ему потребовалась медицинская помощь. По информации СК, предыдущие обращения родителей пострадавшего в компетентные органы не принесли результатов, а виновница до настоящего времени не привлечена к ответственности.

Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о промежуточных результатах организованной процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Ход проверки и исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.