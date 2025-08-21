В Подмосковье задержали мужчину с топором на детской площадке

Сотрудник столичной Росгвардии в свободное от службы время задержал мужчину с топором на детской площадке. Об этом сообщает телеграм-канал московского управления ведомства.
Инцидент произошел во дворе жилого дома в Балашихе. Боец ОМОН «Авангард» заметил человека с топором на детской площадке, где в это время играли дети.
В ответ на попытку росгвардейца выяснить причины его поведения, мужчина с топором напал на него. Спецназовец сумел обезоружить и задержать агрессора.
Для дальнейшего разбирательства дебошира передали полиции.