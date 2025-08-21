В Шахтах водитель иномарки сбил женщину, пострадавшая попала в больницу

По информации ведомства, инцидент произошел утром 21 августа на пересечении проспекта Победы Революции и Халтурина. Предварительно, 34-летний водитель автомобиля «Рено Логан» «в нарушении п.п.13.8 ПДД РФ» наехал на 67-летнюю женщину-пешехода, которая уже почти перешла проезжую часть по регулируемому перекрестку.