В Шахтах водитель иномарки сбил женщину, пострадавшая попала в больницу

В Шахтах 67-летняя женщина пострадала под колесами иномарки.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах водитель иномарки сбил женщину, переходившую дорогу. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

По информации ведомства, инцидент произошел утром 21 августа на пересечении проспекта Победы Революции и Халтурина. Предварительно, 34-летний водитель автомобиля «Рено Логан» «в нарушении п.п.13.8 ПДД РФ» наехал на 67-летнюю женщину-пешехода, которая уже почти перешла проезжую часть по регулируемому перекрестку.

Пострадавшая попала в больницу. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

