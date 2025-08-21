Трагедия в Италии: Гражданин Молдовы погиб при пожаре в собственной мастерской

Трагедия в Италии: молдавский сапожник погиб в страшном пожаре в своей мастерской.
В мастерской сапожника из Молдовы Сергея Опря в городе Тренто вспыхнул огонь, который унёс жизнь мужчины.
Пожарные быстро прибыли на вызов, однако они обнаружили молдаванина уже мёртвым. Огонь усугубился из-за наличия легко воспламеняющихся материалов: обувь, сумки, клеи и растворители. Тушение оказалось затруднительным и долгим — спасатели справились с огнём лишь к утру. В целях безопасности были эвакуированы два верхних жилых этажа здания, пишут местные СМИ.
Для установления причины и обстоятельств случившегося проводится расследование.