Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На северо-западе Челябинска кроссовер сбил 8-летнего мальчика на самокате

На северо-западе Челябинска кроссовер сбил 8-летнего мальчика на самокате, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Курчатовском районе.

Все произошло вечером 21 августа. Около дома 26 по улице Полярная 37-летний водитель Chery Tiggo совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Отмечается, что ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу на механическом самокате.

Мальчик 2017 года рождения получил телесные повреждения. Эвакуирован в больницу для углубленного обследования. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.