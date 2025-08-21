На северо-западе Челябинска кроссовер сбил 8-летнего мальчика на самокате

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Курчатовском районе.
Все произошло вечером 21 августа. Около дома 26 по улице Полярная 37-летний водитель Chery Tiggo совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Отмечается, что ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу на механическом самокате.
Мальчик 2017 года рождения получил телесные повреждения. Эвакуирован в больницу для углубленного обследования. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.