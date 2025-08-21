Организаторы рассказали детали восхождения альпинистки Наговициной

Наговицина получила перелом, когда спускалась с пика Победы 12 августа, рассказала накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее напарник спустился в штурмовой лагерь, чтобы привести помощь. На следующий день к россиянке вышли находившиеся в лагере альпинисты из Италии и Германии, они принесли ей еду и снаряжение, на обратном пути итальянец умер. Попытки спасти альпинистку с помощью вертолета также не увенчались успехом.