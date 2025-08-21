Организаторы рассказали детали восхождения альпинистки Наговициной

Об этом РБК сообщили в компании Ak-Sai Travel, которая организует восхождения.
«Восхождение на Победу стоит $1800 (145 тыс. руб. — РБК). Это те деньги, которые Наталья оплачивала. Я думаю, еще у нее была скидка. Она не оплачивала гида», — уточнили в агентстве.
Ранее телеграм-канал SHOT писал, что восхождение стоило около $5 тыс. (400 тыс. руб.) — в стоимость, как было указано, входили услуги гида, который «оказался неопытным». При этом Наговицина — опытная альпинистка, на ее счету восхождения в том числе на семитысячники Озоди (Корженевской) и Хан-Тенгри.
В Ak-Sai Travel также сообщили, что спасатели на пути к Наговициной находятся на высоте 5,8 тыс. м, а она — на высоте около 7 тыс. м.
«Чтобы добраться до Натальи, им требуется три-четыре дня, если, конечно, позволят погодные условия и лавиноопасное состояние склона», — оценили организаторы тура.
Наговицина получила перелом, когда спускалась с пика Победы 12 августа, рассказала накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее напарник спустился в штурмовой лагерь, чтобы привести помощь. На следующий день к россиянке вышли находившиеся в лагере альпинисты из Италии и Германии, они принесли ей еду и снаряжение, на обратном пути итальянец умер. Попытки спасти альпинистку с помощью вертолета также не увенчались успехом.
Власти Киргизии заявили, что первая попытка спасти российскую альпинистку была предпринята в минувшее воскресенье, однако борт спасателей попал в зону турбулентности и вынужден был прервать путь, совершив жесткую посадку. Вертолеты могут подняться только на высоту не более 5,5 тыс. м.
Наговициной 20 августа исполнилось 48 лет.