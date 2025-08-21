Ричмонд
В Башкирии загорелся чердак мечети

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Источник: МЧС РБ

Пожар произошел в городе Благовещенске на улице Советской. К месту вызова незамедлительно выехали пожарные МЧС России.

По прибытию обнаружено сильное задымление. Горел чердак над входной группой, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Открытое горение ликвидировано на площади 5 квадратных метра. В тушении участвовали 18 человек и 9 единиц техники.

В момент возгорания посетителей не было. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На месте работает дознаватель МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории.