В Башкирии загорелся чердак мечети

Пожар произошел в городе Благовещенске на улице Советской. К месту вызова незамедлительно выехали пожарные МЧС России.
По прибытию обнаружено сильное задымление. Горел чердак над входной группой, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Открытое горение ликвидировано на площади 5 квадратных метра. В тушении участвовали 18 человек и 9 единиц техники.
В момент возгорания посетителей не было. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
На месте работает дознаватель МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории.