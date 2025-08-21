Кадры операции по задержанию подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Подозреваемый в момент задержания отдыхал в Италии. Ему 49 лет.
По сведениям немецкой прокуратуры, Сергей К. был составе группы, которая осенью 2022-го установила бомбы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Подозреваемый являлся одним из координаторов операции, уверены в ведомстве.
