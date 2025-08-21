Ричмонд
Кадры операции по задержанию подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Командование карабинеров итальянской провинции Римини опубликовали кадры операции по задержанию украинского гражданина Сергея К., предположительно причастного к подрыву «Северных потоков».

Подозреваемый в момент задержания отдыхал в Италии. Ему 49 лет.

По сведениям немецкой прокуратуры, Сергей К. был составе группы, которая осенью 2022-го установила бомбы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Подозреваемый являлся одним из координаторов операции, уверены в ведомстве.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
