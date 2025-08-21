Украинец, которого задержали за подрыв «Северных потоков», ранее работал в СБУ

Задержанный по подозрению в диверсии на «Северных потоках» украинец ранее работал в СБУ, пишет WSJ.
Гражданин Украины, задержанный в итальянском городе Римини по подозрению в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», ранее служил в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
«В Италии арестован украинец, подозреваемый в организации диверсии на “Северном потоке”. Бывшего офицера армии [ВСУ] обвиняют в руководстве группой, предположительно взорвавшей главную российскую газопроводную систему в Западную Европу», — передают журналисты, отмечая, что до увольнения задержанный работал в СБУ и входил в подразделение, отвечающее за противовоздушную оборону.
Источники WSJ уточняют, что задержание украинца стало возможным после получения европейского ордера, который был выдан по запросу германских властей. Ранее командование карабинеров в Римини подтвердило факт задержания 49-летнего гражданина Украины. По данным следствия, задержанного подозревают в участии в подрыве газопроводов в Балтийском море, который произошел 26 сентября 2022 года.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море, что привело к остановке поставок российского газа в Европу. Расследование этих диверсий ведут правоохранительные органы нескольких стран, в том числе Германии, по запросу которой был выдан европейский ордер на задержание подозреваемого.