На курорте в Болгарии девочка из Молдовы госпитализирована в критическом состоянии: Пострадавшая ушла под воду из-за судорог и панической атаки

Трагедия на болгарском курорте.
13-летняя девочка из Молдовы, отдыхавшая с семьей на пляже Солнечный берег, была госпитализирована в критическом состоянии.
По данным полиции Бургаса, 20 августа девочка зашла в море, где у неё случился приступ судорог и паническая атака. В результате её накрыло волнами.
Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу города Бургас. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии, подключённая к аппарату искусственной вентиляции лёгких — пишет t.me/nemdnews.
