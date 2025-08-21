Два мирных жителя погибли в ДНР из-за атаки БПЛА

Два мирных жителя погибли в результате атаки украинского беспилотника в Енакиево в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника СКР.
Стало известно, что в результате обстрела двое мирных граждан погибли, а еще четверо получили ранения разной степени тяжести. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Помимо этого, в результате украинского обстрела по жилому району повреждения получили машины, многоквартирные дома. Для атаки использовались РСЗО натовского образца, ударные БПЛА.
