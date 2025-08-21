Ричмонд
В Благовещенске загорелась мечеть: что известно

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание мечети Благовещенска в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар в мечети Благовещенска. Об этом сообщила «КП-Уфа» со ссылкой на региональное управление ведомства.

«Пожар на площади пяти квадратных метров потушен. В его ликвидации участвовали 18 человек и 9 единиц техники. В момент возгорания посетителей не было. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Советской. Прибывшие на место пожарные установили, что очаг возгорания находился на чердаке над входной группой. Причины пожара в настоящее время выясняются.

Известно, что в этот же день, 21 августа, пожар на предприятии в Ростовской области начался из-за ночной атаки БПЛА. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

