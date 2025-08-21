Умер водитель, погубивший семью из четырех человек в Свердловской области

Авария произошла 17 августа на 267-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень, недалеко от Тугулыма. По информации полиции, водитель грузовика Sitrak, двигаясь в направлении Тюмени, ехал с небезопасной скоростью и не соблюдал дистанцию. Он врезался в остановившуюся перед ним на запрещающий сигнал светофора машину Chery. От удара Chery отбросило на грузовик MAN.