Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер водитель, погубивший семью из четырех человек в Свердловской области

Число погибших в результате столкновения грузового автомобиля Sitrak с полуприцепом и легковой машины Chery в Свердловской области возросло до пяти человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Число погибших в результате столкновения грузового автомобиля Sitrak с полуприцепом и легковой машины Chery в Свердловской области возросло до пяти человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По информации ведомства, водитель грузовика, ранее доставленный в больницу, скончался от полученных травм.

Авария произошла 17 августа на 267-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень, недалеко от Тугулыма. По информации полиции, водитель грузовика Sitrak, двигаясь в направлении Тюмени, ехал с небезопасной скоростью и не соблюдал дистанцию. Он врезался в остановившуюся перед ним на запрещающий сигнал светофора машину Chery. От удара Chery отбросило на грузовик MAN.

В легковом автомобиле находились жители Тюмени: муж, жена и ее родители. Все они погибли на месте.