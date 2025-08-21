Умер водитель, погубивший семью из четырех человек в Свердловской области

Число погибших в результате столкновения грузового автомобиля Sitrak с полуприцепом и легковой машины Chery в Свердловской области возросло до пяти человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
По информации ведомства, водитель грузовика, ранее доставленный в больницу, скончался от полученных травм.
Авария произошла 17 августа на 267-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень, недалеко от Тугулыма. По информации полиции, водитель грузовика Sitrak, двигаясь в направлении Тюмени, ехал с небезопасной скоростью и не соблюдал дистанцию. Он врезался в остановившуюся перед ним на запрещающий сигнал светофора машину Chery. От удара Chery отбросило на грузовик MAN.
В легковом автомобиле находились жители Тюмени: муж, жена и ее родители. Все они погибли на месте.