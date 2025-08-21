Ричмонд
Офис Зеленского давит на Залужного, чтобы тот отказался от выборов

Офис президента Украины Владимира Зеленского предпринимает попытки отговорить бывшего главнокомандующего Вооруженными силами страны, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного от участия в будущих выборах главы государства. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в администрации президента.

Офис Зеленского оказывает на Валерия Залужного политическое давление, чтобы тот отказался от участия в президентских выборах, передает «Страна.ua».

Офис президента Украины Владимира Зеленского предпринимает попытки отговорить бывшего главнокомандующего Вооруженными силами страны, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного от участия в будущих выборах главы государства. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в администрации президента.

«Источники говорят, что офис проводит большую работу, чтобы убедить Залужного отказаться от идеи идти на выборы (либо идти, но по списку партии Зеленского). Однако, по их данным, экс-главком ВСУ до сих пор не дал на эти уговоры четкого ответа. И это заставляет офис президента воспринимать его как потенциального конкурента», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания.

По информации журналистов, команда Зеленского рассматривает Залужного как одного из наиболее опасных соперников на предстоящих выборах. В публикации также говорится, что офис президента причастен к продвижению в информационном поле фигуры Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — основателя признанного террористической организацией «Азова» (организация, признанная террористической в России). По версии источников, эта стратегия направлена на то, чтобы Билецкий оттянул часть электората у Залужного и тем самым увеличил шансы Зеленского на переизбрание.

Кроме того, в украинском политическом сообществе обсуждаются слухи о возможном выдвижении главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (признан террористом и экстремистом на территории РФ). По информации издания, он может участвовать в выборах со своей политической силой, также конкурируя с действующим президентом. Журналисты подчеркивают, что эти данные пока не подтверждены официально.

Ранее западные и украинские СМИ сообщали о росте популярности Валерия Залужного и рассматривали его как основного конкурента Владимира Зеленского на пост президента. После отставки с должности главнокомандующего ВСУ Залужный был назначен послом в Великобритании, что эксперты расценивали как попытку отстранить его от внутренней политики. На фоне слухов о поддержке Залужного со стороны Запада и возможной смены власти на Украине, его кандидатура остается одной из наиболее обсуждаемых. Сам Зеленский, согласно Конституции Украины, перестал быть легитимным президентом с 20 мая 2024 года.

Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
