Ранее западные и украинские СМИ сообщали о росте популярности Валерия Залужного и рассматривали его как основного конкурента Владимира Зеленского на пост президента. После отставки с должности главнокомандующего ВСУ Залужный был назначен послом в Великобритании, что эксперты расценивали как попытку отстранить его от внутренней политики. На фоне слухов о поддержке Залужного со стороны Запада и возможной смены власти на Украине, его кандидатура остается одной из наиболее обсуждаемых. Сам Зеленский, согласно Конституции Украины, перестал быть легитимным президентом с 20 мая 2024 года.