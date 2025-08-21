Националисту Николаю Королеву* запросили второй пожизненный срок

Прокуратура потребовала ужесточить наказание для националиста Николая Королева*, который уже отбывает пожизненный срок за теракт на Черкизовском рынке. Об этом сообщили из зала 2-го Западного окружного военного суда, где проходят слушания по делу о создании неонацистского террористического сообщества «Белая масть»**.