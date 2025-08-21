Националисту Николаю Королеву* запросили второй пожизненный срок

Прокуратура потребовала ужесточить наказание для националиста Николая Королева*, который уже отбывает пожизненный срок за теракт на Черкизовском рынке. Об этом сообщили из зала 2-го Западного окружного военного суда, где проходят слушания по делу о создании неонацистского террористического сообщества «Белая масть»**.
Прокурор заявил, что Королева* необходимо признать виновным в организации террористической деятельности. Он предложил присоединить к новому наказанию неотбытую часть предыдущего приговора, вынесенного Мосгорсудом 10 апреля 2012 года, и назначить Королеву* пожизненное лишение свободы.
Королев*, ранее осужденный за терроризм, свою вину по новому делу не признал. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся другие предполагаемые участники сообщества «Белая масть»**.
По данным обвинения, фигуранты дела в социальных сетях поддерживали теракты, в том числе совершенные на почве расизма. Они одобряли преступные действия, направленные против государственных органов.
Ранее KP.RU писал, что в период с 2023 по 2024 годы в России был осуждены семь участников праворадикальной организации «Белая масть»**. Они проходили по статьям по УК, включая реабилитацию нацизма.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.