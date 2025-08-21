Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орловской области объявили угрозу атаки БПЛА

МЧС России объявило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Орловской области. Соответствующее предупреждение было распространено через официальное приложение ведомства. В нём призывают жителей региона сохранять бдительность в связи с возможной угрозой.

Источник: Life.ru

«Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Ранее в Удмуртской Республике, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Татарстане объявлена угроза атак БПЛА после обнаружения украинских дронов в соседних регионах. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о приведении военных подразделений в повышенную готовность и успешной эвакуации аэропорта.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше