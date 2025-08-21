Электроподстанция загорелась на территории хлебозавода на Звездном бульваре

Пожар произошел на территории кондитерско-булочного комбината «Звездный», расположенного на Звездном бульваре. Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.
— Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на северо-востоке Москвы. На Звездном бульваре произошло возгорание электроподстанции на территории хлебозавода, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Информации о пострадавших не поступало. Пожар потушили на 20 квадратных метрах.
Вечером того же дня в многоэтажке на Липецкой улице произошел пожар. Очевидцы сообщают о густом черном дыме, который шел из окон квартиры.