Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электроподстанция загорелась на территории хлебозавода на Звездном бульваре

Пожар произошел на территории кондитерско-булочного комбината «Звездный», расположенного на Звездном бульваре. Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

Пожар произошел на территории кондитерско-булочного комбината «Звездный», расположенного на Звездном бульваре. Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

— Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на северо-востоке Москвы. На Звездном бульваре произошло возгорание электроподстанции на территории хлебозавода, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Информации о пострадавших не поступало. Пожар потушили на 20 квадратных метрах.

Вечером того же дня в многоэтажке на Липецкой улице произошел пожар. Очевидцы сообщают о густом черном дыме, который шел из окон квартиры.