В Белгородской области ранены четыре мирных жителя во время атак ВСУ

«Трое человек пострадали после удара по городу Новый Оскол. У мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча, у двух женщин — минно-взрывные травмы и баротравмы. Еще одна женщина получила ранения при атаке беспилотника по многоквартирному дому в Грайвороне», — написал Гладков в своем telegram-канале.