В Белгородской области ранены четыре мирных жителя во время атак ВСУ

Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, пострадавшим была оказана экстренная медпомощь.

«Трое человек пострадали после удара по городу Новый Оскол. У мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча, у двух женщин — минно-взрывные травмы и баротравмы. Еще одна женщина получила ранения при атаке беспилотника по многоквартирному дому в Грайвороне», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Пострадавшие в Новом Осколе самостоятельно обратились в Чернянскую ЦРБ, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. В результате атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также легковой автомобиль.

Также пострадавшей женщине была оказана медпомощь в Грайворонской центральной районной больнице, госпитализация не потребовалась. По уточненным данным, в результате удара в пяти многоквартирных домах были выбиты окна в 21 квартире, повреждены кровли и фасады зданий.

Специалисты на местах проводят оценку ущерба и оказывают помощь жителям. Информация о разрушениях и состоянии пострадавших уточняется.

