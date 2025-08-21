Запад и Киев представят неожиданную тактику достижения мира после встречи в США: главное об СВО 21 августа

Представитель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Холстед сообщил, что начальник Генштаба страны, а также главы аналогичных ведомств из Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины разработали военные варианты для «поддержки переговоров». Таким образом они хотят достичь прочного мира в Европе. Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по нацбезопасности каждой страны-участницы — они же займутся разработкой гарантий безопасности для Киева. По данным газеты The New York Times, американский госсекретарь Марко Рубио 21 августа встретится с советниками по нацбезопасности из Европы и Украины, чтобы обсудить гарантии.