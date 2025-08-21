Запад и Киев представят неожиданную тактику достижения мира после встречи в США: главное об СВО 21 августа

Консультации по военными вариантам «поддержки переговоров» прошли 19 и 20 августа.
В рамках дипломатических инициатив для установления мира начальники штабов обороны Украины, США и еще пяти стран, а также верховный главком объединенными войсками НАТО в Европе подготовили совместные военные планы. Соответствующие консультации прошли 19 и 20 августа в Вашингтоне.
Помимо этого, в Минобороны России заявили о смене командования в группировке войск «Север», которая дислоцируется в Харьковской и Сумской областях. На эту должность назначили генерал-полковника Евгения Никифорова. Главное о спецоперации на Украине к 21 августа — в материале URA.RU.
Новая тактика Запада и Киева для достижения мира.
Представитель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Холстед сообщил, что начальник Генштаба страны, а также главы аналогичных ведомств из Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины разработали военные варианты для «поддержки переговоров». Таким образом они хотят достичь прочного мира в Европе. Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по нацбезопасности каждой страны-участницы — они же займутся разработкой гарантий безопасности для Киева. По данным газеты The New York Times, американский госсекретарь Марко Рубио 21 августа встретится с советниками по нацбезопасности из Европы и Украины, чтобы обсудить гарантии.
У группировки «Север» новый командующий.
В Минобороны сообщили о назначении генерал-полковника Евгения Никифорова на должность командующего войсковой группировкой «Север». Информация об этом прозвучала в ходе рабочей встречи министра обороны РФ Андрея Белоусова, проведенной на командном пункте объединения. Так, Никифоров представил министру доклад о вопросах оснащения войск современным вооружением и техникой, а также их модернизации с учетом опыта, приобретенного в ходе СВО. В частности, командующий детально остановился на использовании беспилотников, роботизированных систем и технологиях противодействия дронам противника.
Близится взятие под контроль Константиновки: ВС РФ освободили Александро-Шультино в ДНР.
Российские войска продолжают наступление на территориях Донецкой Народной Республики, подконтрольных ВСУ. Так, в Минобороны сообщили, что бойцы установили контроль над населенным пунктом Александро-Шультино, тем самым приблизившись к одному из важнейших опорных пунктов противника — городу Константиновка.
В ходе боев был нанесен значительный ущерб живой силе и технике армии Украины, включая две механизированные бригады, одну горно-штурмовую, одну аэромобильную бригаду. Также урон нанесен и подразделениям нацгвардии. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ вплотную подошли к Константиновке с южного и юго-восточного направлений. После установления контроля над Иванполем дальнейшее продвижение и освобождение самого города значительно упростится.
У Красноармейска прорвана оборона ВСУ.
Игорь Кимаковский также заявил о прорыве подразделениями группировки «Центр» оборонительных позиций ВС Украины на юго-восточных подступах к Красноармейску (украинское название — Покровск). В частности, в районе населенного пункта Чунышино. По его словам, ВС РФ продолжают наступление на этом участке фронта.
Производство ракет «Фламинго» будет уничтожено вопреки заявлению Зеленского.
Производственные мощности по выпуску баллистических крылатых ракет «Фламинго» будут полностью ликвидированы к моменту, когда ВСУ завершат финальный этап их сборки. До конца 2026 года производство «Фламинго» наладят или обнулят вовсе, сообщил в интервью URA.RU военный аналитик, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин. Таким образом он прокомментировал анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским планы по запуску производства этих снарядов. Как отметил эксперт, соответствующие технологии предоставили Украине страны Запада, о самостоятельной разработке ракет не может идти речи. Отмечается, что для поражения производственной инфраструктуры планируется задействовать дроны типа «Герань».
Под Харьковом в зоне СВО погиб сын маньяка Чикатило.
В ходе боев в Харьковской области российские военные ликвидировали сына известного серийного убийцы СССР Андрея Чикатило — Юрия. Чикатило-младший вступил в ряды ВСУ в начале спецоперации. Как утверждают источники, в составе артиллерийского подразделения противника он попал под интенсивный обстрел ВС РФ примерно в 20 километрах от Харькова. Украинские власти восемь месяцев назад включили Юрия Чикатило в списки пропавших без вести, но только сейчас официально подтвердили его гибель и объявили о намерении наградить орденом «За мужество» II степени посмертно.
Расчет «Гиацинта» уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА противника.
Военные артиллерийского подразделения 8-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Центр», успешно ликвидировали замаскированный командный пункт управления дронами ВСУ. Операция прошла на константиновском направлении. Для поражения использовалась самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С44 «Гиацинт-К», из которой выпустили расчеты 152-миллиметровых снарядов. Информацию по координатам цели предоставили операторы беспилотников — объекты противника находились в лесополосе и являлись частью мощного укрепрайона, передает «Пятый канал».