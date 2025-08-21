Ричмонд
WSJ: экс-главком ВСУ Залужный курировал подрыв «Северных потоков»

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный руководил операцией по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами подготовки диверсии.

Операцией руководил Валерий Залужный.

По данным издания, план операции, которую внутри украинских спецслужб называли «Операция Диаметр», разрабатывали высокопоставленные военные и сотрудники спецслужб Украины. Руководство осуществлял генерал, командующий элитным подразделением ВСУ, однако ключевые решения принимались при участии Валерия Залужного. «По словам многих людей, участвовавших в операции или знакомых с ней, план диверсии, получивший внутреннее кодовое название “Операция Диаметр”, в конечном счете осуществлялся под руководством тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного», — говорится в статье WSJ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕФаворит на пост лидера Украины и многолетняя помеха для Зеленского: кто такой Валерий Залужный.

Авторы материала уточняют, что подготовкой и непосредственным исполнением диверсии занимались опытные военные специалисты и сотрудники спецслужб Украины. Операцию проводили в условиях строгой секретности, а ключевые участники были разделены на небольшие группы. Их задачей было минимизировать риски утечки информации и обеспечить успешное выполнение задания.

Ранее в 2025 году российские войска использовали подземный газопровод для скрытного проникновения в тыл украинских позиций в ходе операции «Поток», что привело к дезорганизации обороны ВСУ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тогда признал, что украинская сторона недооценила тактические возможности российских военных и недостаточно контролировала участки трубопроводов.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше