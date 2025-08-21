Ричмонд
Россиянин угрожал участковому арбалетом

Житель поселка Колосовка в Омской области угрожал участковому, составившему в его отношении протокол, арбалетом и охотничьим ножом, рассказали в пресс-службе СУСК России по Омской области.

Протокол был составлен за распитие алкоголя в общественных местах.

Обвиняемый, у которого уже есть судимость, стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ, предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

