Россиянин угрожал участковому арбалетом

Житель поселка Колосовка в Омской области угрожал участковому, составившему в его отношении протокол, арбалетом и охотничьим ножом, рассказали в пресс-службе СУСК России по Омской области.
Протокол был составлен за распитие алкоголя в общественных местах.
Обвиняемый, у которого уже есть судимость, стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ, предусматривающей до 10 лет лишения свободы.
