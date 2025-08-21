«Редкая мутация»: британец списал боль в желудке на отравление, но все оказалось намного хуже

В Великобритании 39-летний житель Редхилла (графство Суррей) Мэтт Имер начал жаловаться на боли в животе. Сначала он списал свое самочувствие на несвежую колбасу, однако после обследования выяснилось, что у него рак толстой кишки в четвертой стадии. Причем у мужчины выявили редкую генетическую мутацию BRAF, которая способствует стремительному росту опухоли. Об этом сообщает Daily Mail.