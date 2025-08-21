В Омской области мужчина угрожал участковому арбалетом из-за протокола

В поселке Колосовка Омской области мужчина угрожал сотруднику полиции арбалетом и охотничьим ножом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Инцидент произошел после того, как 42-летний гражданин был привлечен к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественном месте.
Мужчина, намереваясь отомстить сотруднику полиции, составившему на него протокол, вооружился арбалетом и охотничьим ножом и, демонстрируя участковому оружие, высказывал угрозы убийством.
Сотрудник правоохранительных органов самостоятельно обезвредил агрессора. В отношении ранее судимого гражданина возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
