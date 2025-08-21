Ричмонд
В Омской области мужчина угрожал участковому арбалетом из-за протокола

Агрессор намеревался отомстить сотруднику полиции, составившему на него протокол за распитие.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Колосовка Омской области мужчина угрожал сотруднику полиции арбалетом и охотничьим ножом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Инцидент произошел после того, как 42-летний гражданин был привлечен к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественном месте.

Мужчина, намереваясь отомстить сотруднику полиции, составившему на него протокол, вооружился арбалетом и охотничьим ножом и, демонстрируя участковому оружие, высказывал угрозы убийством.

Сотрудник правоохранительных органов самостоятельно обезвредил агрессора. В отношении ранее судимого гражданина возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина, вооружённый ружьём и арбалетом, ранил двух женщин в городе Лидсе на севере Британии.