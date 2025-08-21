Арестованы подростки, которые подожгли синагогу в Обнинске

По предварительным данным следствия, обвиняемые в хулиганстве подростки познакомились в социальных сетях и заранее спланировали дальнейшие события. Один несовершеннолетний из Москвы, второй — из Брянска. Ночью 13 августа они разбили окна частного дома на улице Графской в Обнинске (речь идет о синагоге) и бросили туда бутылки с горючим веществом.