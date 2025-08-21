Арестованы подростки, которые подожгли синагогу в Обнинске

Двум подросткам 15-ти и 16-ти лет предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ после поджога синагоги в Обнинске, сообщают в СКР по Калужской области.
По предварительным данным следствия, обвиняемые в хулиганстве подростки познакомились в социальных сетях и заранее спланировали дальнейшие события. Один несовершеннолетний из Москвы, второй — из Брянска. Ночью 13 августа они разбили окна частного дома на улице Графской в Обнинске (речь идет о синагоге) и бросили туда бутылки с горючим веществом.
Общий ущерб составил около полумиллиона рублей.
— Следователем СК фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. По ходатайству следствия обвиняемые заключены под стражу, — сообщили в СК.