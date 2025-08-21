Семье застрявшей в Киргизии российской альпинистке могут выставить крупный счет: во сколько обойдется спасение

Напомним, что Наталья Наговицина повредила ногу во время спуска с пика Победы, высота которого достигает 7200 метров. Другие альпинисты пытались помочь, но их усилия не увенчались успехом. Один из спасателей погиб от переохлаждения. Для спасения Натальи отправили группу из четырех профессиональных альпинистов.