Семье застрявшей в Киргизии российской альпинистке могут выставить крупный счет: во сколько обойдется спасение

Российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая получила травму ноги и застряла на пике Победы в Киргизии, спасают профессионалы. Однако за операцию могут взыскать часть средств с ее сына, если женщину не удастся эвакуировать живой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Спасательная операция оценивается примерно в 58,8 тысячи долларов (около 4,7 млн рублей. — Прим.ред.). Страховка Натальи покрывает только 35 тысяч долларов (примерно 2,8 млн рублей. — Прим.ред.), так как она выбрала базовый полис. Остальную сумму придется оплатить родственникам, если спасение завершится неудачно.
Каждый участник группы альпинистов самостоятельно решал вопрос со страховкой. Изначально в команде было шесть человек, но двое отказались от восхождения еще до его начала.
В стоимость операции входят услуги вертолетов, работа медиков и, возможно, эвакуация тела при наихудшем сценарии.
Напомним, что Наталья Наговицина повредила ногу во время спуска с пика Победы, высота которого достигает 7200 метров. Другие альпинисты пытались помочь, но их усилия не увенчались успехом. Один из спасателей погиб от переохлаждения. Для спасения Натальи отправили группу из четырех профессиональных альпинистов.